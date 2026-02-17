Tecan Aktie
WKN: 922557 / ISIN: CH0012100191
|Tecan (N)-Investment
|
17.02.2026 10:11:40
SPI-Titel Tecan (N)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Tecan (N) von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren wurde das Tecan (N)-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Tecan (N)-Aktie an diesem Tag 391,60 CHF wert. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 2,554 Tecan (N)-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 16.02.2026 auf 129,90 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 331,72 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 66,83 Prozent verringert.
Alle Tecan (N)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,67 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
