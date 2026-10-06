Tecan Aktie
WKN: 922557 / ISIN: CH0012100191
|Langfristige Performance
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06.10.2026 10:03:24
SPI-Titel Tecan (N)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Tecan (N) von vor 5 Jahren eingebracht
Am 06.10.2021 wurden Tecan (N)-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 513,50 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das Tecan (N)-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1,947 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 05.10.2026 474,39 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 243,60 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 52,56 Prozent.
Tecan (N) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,95 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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