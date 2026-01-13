Tecan Aktie
WKN: 922557 / ISIN: CH0012100191
|Lohnende Tecan (N)-Anlage?
|
13.01.2026 10:03:41
SPI-Titel Tecan (N)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Tecan (N) von vor einem Jahr eingebracht
Tecan (N)-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Tecan (N)-Anteile an diesem Tag bei 222,20 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 CHF in die Tecan (N)-Aktie investierten, hätten nun 45,005 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Papiers am 12.01.2026 auf 160,30 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 214,22 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -27,86 Prozent.
Insgesamt war Tecan (N) zuletzt 1,92 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
