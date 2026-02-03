SPI-Titel Tecan (N)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Tecan (N)-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Tecan (N)-Aktien verlieren können.

Heute vor 10 Jahren wurden Tecan (N)-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 151,20 CHF. Wenn man vor 10 Jahren 10 000 CHF in die Tecan (N)-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 66,138 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.02.2026 gerechnet (133,80 CHF), wäre das Investment nun 8 849,21 CHF wert. Mit einer Performance von -11,51 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Jüngst verzeichnete Tecan (N) eine Marktkapitalisierung von 1,73 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at