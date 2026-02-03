Tecan Aktie
WKN: 922557 / ISIN: CH0012100191
|Tecan (N)-Investition
|
03.02.2026 10:04:03
SPI-Titel Tecan (N)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Tecan (N)-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Tecan (N)-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 151,20 CHF. Wenn man vor 10 Jahren 10 000 CHF in die Tecan (N)-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 66,138 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.02.2026 gerechnet (133,80 CHF), wäre das Investment nun 8 849,21 CHF wert. Mit einer Performance von -11,51 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Jüngst verzeichnete Tecan (N) eine Marktkapitalisierung von 1,73 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
