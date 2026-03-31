Tecan Aktie

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WKN: 922557 / ISIN: CH0012100191

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Investmentbeispiel 31.03.2026 10:03:49

SPI-Titel Tecan (N)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Tecan (N)-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Tecan (N)-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 10 Jahren wurden Tecan (N)-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 146,10 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 6,845 Tecan (N)-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 884,33 CHF, da sich der Wert eines Tecan (N)-Anteils am 30.03.2026 auf 129,20 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 11,57 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Tecan (N) belief sich jüngst auf 1,61 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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