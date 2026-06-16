SPI-Titel Tecan (N)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Tecan (N)-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Tecan (N)-Investment verlieren können.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Tecan (N)-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand das Tecan (N)-Papier an diesem Tag bei 444,40 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,225 Tecan (N)-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 15.06.2026 auf 149,20 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 33,57 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 66,43 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Tecan (N) eine Börsenbewertung in Höhe von 1,85 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at