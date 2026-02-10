SPI-Titel Tecan (N)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Tecan (N)-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Die Tecan (N)-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 210,40 CHF. Bei einem Tecan (N)-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,475 Tecan (N)-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 63,12 CHF, da sich der Wert eines Tecan (N)-Papiers am 09.02.2026 auf 132,80 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 36,88 Prozent verkleinert.

Zuletzt verbuchte Tecan (N) einen Börsenwert von 1,73 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at