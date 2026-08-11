Tecan Aktie

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WKN: 922557 / ISIN: CH0012100191

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Profitable Tecan (N)-Anlage? 11.08.2026 10:04:10

SPI-Titel Tecan (N)-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Tecan (N) von vor 5 Jahren angefallen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Tecan (N)-Aktien verlieren können.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Tecan (N)-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 523,50 CHF. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10 000 CHF in die Tecan (N)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 19,102 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 10.08.2026 auf 202,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 858,64 CHF wert. Mit einer Performance von -61,41 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Tecan (N) bezifferte sich zuletzt auf 2,45 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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