Tecan Aktie
WKN: 922557 / ISIN: CH0012100191
|Tecan (N)-Investment
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30.06.2026 10:03:52
SPI-Titel Tecan (N)-Aktie: Wäre eine Investition in Tecan (N) von vor einem Jahr rentabel gewesen?
Das Tecan (N)-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 161,80 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Tecan (N)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 61,805 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Tecan (N)-Aktie auf 163,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 074,17 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 0,74 Prozent vermehrt.
Insgesamt war Tecan (N) zuletzt 2,04 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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