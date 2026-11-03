SPI-Titel Temenos-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Temenos von vor 3 Jahren abgeworfen

Das Temenos-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 66,50 CHF. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1 000 CHF in die Temenos-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 15,038 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 142,86 CHF, da sich der Wert eines Temenos-Papiers am 02.11.2026 auf 76,00 CHF belief. Das kommt einer Steigerung um 14,29 Prozent gleich.

Temenos wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5,27 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at