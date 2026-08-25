SPI-Titel Temenos-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Temenos-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Temenos-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Temenos-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Temenos-Papier bei 57,00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,754 Temenos-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 24.08.2026 auf 75,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 131,58 CHF wert. Mit einer Performance von +31,58 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Am Markt war Temenos jüngst 4,77 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at