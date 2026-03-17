Temenos Aktie
WKN: 676682 / ISIN: CH0012453913
|Temenos-Investition im Blick
|
17.03.2026 10:03:59
SPI-Titel Temenos-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Temenos-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Temenos-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 70,05 CHF. Bei einem Temenos-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 14,276 Temenos-Aktien. Die gehaltenen Temenos-Aktien wären am 16.03.2026 1 065,67 CHF wert, da der Schlussstand 74,65 CHF betrug. Das entspricht einer Zunahme von 6,57 Prozent.
Am Markt war Temenos jüngst 5,03 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Kirsten Scully/Kos Picture Source via Getty Images
Nachrichten zu Temenos AG
|
10.03.26
|SPI-Wert Temenos-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Temenos-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
04.03.26
|Börse Zürich: SPI zum Handelsstart fester (finanzen.at)
|
03.03.26
|SPI-Titel Temenos-Aktie: So viel hätte eine Investition in Temenos von vor 5 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
25.02.26
|Starker Wochentag in Zürich: SPI beendet den Mittwochshandel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
25.02.26
|SPI aktuell: SPI klettert (finanzen.at)
|
25.02.26
|Zuversicht in Zürich: Anleger lassen SPI am Mittag steigen (finanzen.at)
|
25.02.26
|Starker Wochentag in Zürich: SPI verbucht zum Start Zuschläge (finanzen.at)
|
24.02.26
|SPI-Wert Temenos-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Temenos von vor 3 Jahren verloren (finanzen.at)