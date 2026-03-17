Temenos Aktie

Temenos für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 676682 / ISIN: CH0012453913

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Temenos-Investition im Blick 17.03.2026 10:03:59

SPI-Titel Temenos-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Temenos-Investment von vor einem Jahr eingefahren

SPI-Titel Temenos-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Temenos-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Wer vor Jahren in Temenos-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Temenos-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 70,05 CHF. Bei einem Temenos-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 14,276 Temenos-Aktien. Die gehaltenen Temenos-Aktien wären am 16.03.2026 1 065,67 CHF wert, da der Schlussstand 74,65 CHF betrug. Das entspricht einer Zunahme von 6,57 Prozent.

Am Markt war Temenos jüngst 5,03 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Kirsten Scully/Kos Picture Source via Getty Images

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