Temenos Aktie
WKN: 676682 / ISIN: CH0012453913
|Temenos-Anlage
|
22.09.2026 10:03:35
SPI-Titel Temenos-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Temenos von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Temenos-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Temenos-Papier bei 62,20 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 16,077 Temenos-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 21.09.2026 auf 68,15 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 095,66 CHF wert. Damit wäre die Investition 9,57 Prozent mehr wert.
Temenos war somit zuletzt am Markt 4,52 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Kirsten Scully/Kos Picture Source via Getty Images
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