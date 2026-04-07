SPI-Titel Temenos-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Temenos-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Temenos-Investment verdienen können.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit Temenos-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 51,60 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 19,380 Temenos-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.04.2026 gerechnet (71,85 CHF), wäre die Investition nun 1 392,44 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 39,24 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Temenos zuletzt 4,84 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at