SPI-Titel Temenos-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Temenos-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit Temenos-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Temenos-Anteile bei 63,14 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 CHF in die Temenos-Aktie investierten, hätten nun 158,378 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13 668,04 CHF, da sich der Wert einer Temenos-Aktie am 22.01.2024 auf 86,30 CHF belief. Das entspricht einem Plus von 36,68 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Temenos bezifferte sich zuletzt auf 6,01 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at