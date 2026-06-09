SPI-Titel Temenos-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Temenos-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in Temenos eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurde das Temenos-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Temenos-Anteile an diesem Tag 62,75 CHF wert. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 15,936 Temenos-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Temenos-Aktie auf 68,70 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 094,82 CHF wert. Das entspricht einer Zunahme von 9,48 Prozent.

Der Marktwert von Temenos betrug jüngst 4,44 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at