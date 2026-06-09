Temenos Aktie

Temenos für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 676682 / ISIN: CH0012453913

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnende Temenos-Investition? 09.06.2026 10:04:08

SPI-Titel Temenos-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Temenos-Investition von vor einem Jahr eingebracht

SPI-Titel Temenos-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Temenos-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in Temenos eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurde das Temenos-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Temenos-Anteile an diesem Tag 62,75 CHF wert. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 15,936 Temenos-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Temenos-Aktie auf 68,70 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 094,82 CHF wert. Das entspricht einer Zunahme von 9,48 Prozent.

Der Marktwert von Temenos betrug jüngst 4,44 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Kirsten Scully/Kos Picture Source via Getty Images

Nachrichten zu Temenos AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Temenos AG

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!