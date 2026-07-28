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Temenos Aktie

Temenos für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 676682 / ISIN: CH0012453913

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Temenos-Investition 28.07.2026 10:03:44

SPI-Titel Temenos-Aktie: So viel hätte eine Investition in Temenos von vor 10 Jahren abgeworfen

SPI-Titel Temenos-Aktie: So viel hätte eine Investition in Temenos von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Temenos-Investment verdienen können.

Vor 10 Jahren wurde die Temenos-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Temenos-Papier bei 60,25 CHF. Bei einem Temenos-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 165,975 Temenos-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 10 813,28 CHF, da sich der Wert eines Temenos-Papiers am 27.07.2026 auf 65,15 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 8,13 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Temenos belief sich jüngst auf 3,96 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Kirsten Scully/Kos Picture Source via Getty Images

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