Temenos Aktie

Temenos für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 676682 / ISIN: CH0012453913

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Hochrechnung 16.06.2026 10:03:56

SPI-Titel Temenos-Aktie: So viel hätte eine Investition in Temenos von vor 3 Jahren gekostet

SPI-Titel Temenos-Aktie: So viel hätte eine Investition in Temenos von vor 3 Jahren gekostet

Anleger, die vor Jahren in Temenos-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 16.06.2023 wurde das Temenos-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Temenos-Aktie bei 72,16 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 138,581 Temenos-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 15.06.2026 9 125,55 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 65,85 CHF belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 8,74 Prozent.

Temenos erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4,08 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Kirsten Scully/Kos Picture Source via Getty Images

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