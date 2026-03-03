SPI-Titel Temenos-Aktie: So viel hätte eine Investition in Temenos von vor 5 Jahren gekostet

Anleger, die vor Jahren in Temenos-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Temenos-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 127,70 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Temenos-Aktie investiert hätte, hätte er nun 78,309 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 02.03.2026 auf 70,05 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5 485,51 CHF wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 45,14 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Temenos belief sich jüngst auf 4,83 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at