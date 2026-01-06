SPI-Titel Temenos-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Temenos von vor 5 Jahren verloren

Investoren, die vor Jahren in Temenos-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Temenos-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Temenos-Papier bei 125,15 CHF. Investoren, die vor 5 Jahren 100 CHF in die Temenos-Aktie investierten, hätten nun 0,799 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Temenos-Aktien wären am 05.01.2026 65,12 CHF wert, da der Schlussstand 81,50 CHF betrug. Damit hätte sich die Investition um 34,88 Prozent verkleinert.

Die Marktkapitalisierung von Temenos bezifferte sich zuletzt auf 5,50 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at