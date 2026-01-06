Temenos Aktie
WKN: 676682 / ISIN: CH0012453913
|Frühe Investition
|
06.01.2026 10:03:44
SPI-Titel Temenos-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Temenos von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Temenos-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Temenos-Papier bei 125,15 CHF. Investoren, die vor 5 Jahren 100 CHF in die Temenos-Aktie investierten, hätten nun 0,799 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Temenos-Aktien wären am 05.01.2026 65,12 CHF wert, da der Schlussstand 81,50 CHF betrug. Damit hätte sich die Investition um 34,88 Prozent verkleinert.
Die Marktkapitalisierung von Temenos bezifferte sich zuletzt auf 5,50 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Kirsten Scully/Kos Picture Source via Getty Images
Nachrichten zu Temenos AGmehr Nachrichten
|
06.01.26
|Börse Zürich in Grün: SLI beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
06.01.26
|Gewinne in Zürich: SLI nachmittags mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
06.01.26
|Zurückhaltung in Zürich: SLI mittags schwächer (finanzen.at)
|
06.01.26
|Starker Wochentag in Zürich: SLI klettert zum Start des Dienstagshandels (finanzen.at)
|
05.01.26
|SLI-Handel aktuell: SLI schließt mit Gewinnen (finanzen.at)
|
05.01.26
|Angespannte Stimmung in Zürich: SLI schwächelt nachmittags (finanzen.at)
|
05.01.26
|Börse Zürich: SLI legt am Mittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
05.01.26
|SLI aktuell: SLI zum Start im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Temenos AGmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Temenos AG
|88,50
|0,91%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX setzt Gewinnserie letztlich fort -- DAX beendet Handel mit Rekordhoch -- Wall Street schließt freundlich -- Asiens Börsen schlussendlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt tendierte aufwärts, während der deutsche Leitindex Zuschläge verbuchte. An der Wall Street ging es aufwärts. Die Märkte in Fernost wiesen grüne Vorzeichen aus.