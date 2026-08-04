Temenos Aktie
WKN: 676682 / ISIN: CH0012453913
|Lohnende Temenos-Anlage?
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04.08.2026 10:03:42
SPI-Titel Temenos-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Temenos von vor einem Jahr bedeutet
Am 04.08.2025 wurden Temenos-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Temenos-Aktie bei 72,00 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Temenos-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,389 Temenos-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 03.08.2026 auf 69,10 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 95,97 CHF wert. Das kommt einer Abnahme um 4,03 Prozent gleich.
Zuletzt verbuchte Temenos einen Börsenwert von 4,29 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Kirsten Scully/Kos Picture Source via Getty Images
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