SPI-Titel Temenos-Aktie: So viel Verlust hätte eine Temenos-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren Temenos-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Temenos-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 136,15 CHF. Wer vor 5 Jahren 1 000 CHF in die Temenos-Aktie investiert hat, hat nun 7,345 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 541,68 CHF, da sich der Wert eines Temenos-Papiers am 27.04.2026 auf 73,75 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 45,83 Prozent.

Der Börsenwert von Temenos belief sich zuletzt auf 5,02 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at