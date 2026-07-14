Temenos Aktie
WKN: 676682 / ISIN: CH0012453913
|Frühe Anlage
|
14.07.2026 10:03:55
SPI-Titel Temenos-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Temenos von vor 3 Jahren angefallen
Heute vor 3 Jahren wurden Temenos-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 72,62 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in Temenos-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,377 Temenos-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 13.07.2026 auf 70,20 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 96,67 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 3,33 Prozent verringert.
Der Temenos-Wert an der Börse wurde auf 4,44 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Kirsten Scully/Kos Picture Source via Getty Images
Nachrichten zu Temenos AG
|
07.07.26
|SPI-Wert Temenos-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Temenos-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
07.07.26
|Erste Schätzungen: Temenos gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
30.06.26
|SPI-Wert Temenos-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Temenos von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
29.06.26
|Montagshandel in Zürich: SPI zum Start mit Kursplus (finanzen.at)
|
23.06.26
|SPI-Wert Temenos-Aktie: So viel Verlust hätte ein Temenos-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
16.06.26
|SPI-Titel Temenos-Aktie: So viel hätte eine Investition in Temenos von vor 3 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
09.06.26
|SPI-Titel Temenos-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Temenos-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
02.06.26
|SPI-Wert Temenos-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Temenos von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
Analysen zu Temenos AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Temenos AG
|74,80
|-0,73%