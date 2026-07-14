Temenos Aktie

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WKN: 676682 / ISIN: CH0012453913

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Frühe Anlage 14.07.2026 10:03:55

SPI-Titel Temenos-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Temenos von vor 3 Jahren angefallen

SPI-Titel Temenos-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Temenos von vor 3 Jahren angefallen

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Temenos gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Temenos-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 72,62 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in Temenos-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,377 Temenos-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 13.07.2026 auf 70,20 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 96,67 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 3,33 Prozent verringert.

Der Temenos-Wert an der Börse wurde auf 4,44 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Kirsten Scully/Kos Picture Source via Getty Images

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