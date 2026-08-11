Temenos Aktie

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WKN: 676682 / ISIN: CH0012453913

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Rentable Temenos-Investition? 11.08.2026 10:04:10

SPI-Titel Temenos-Aktie: Wäre ein Investment in Temenos vor 3 Jahren inzwischen rentabel?

SPI-Titel Temenos-Aktie: Wäre ein Investment in Temenos vor 3 Jahren inzwischen rentabel?

Bei einem frühen Investment in Temenos-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 11.08.2023 wurde die Temenos-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Temenos-Aktie an diesem Tag bei 71,88 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 13,912 Temenos-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.08.2026 gerechnet (72,10 CHF), wäre die Investition nun 1 003,06 CHF wert. Das entspricht einem Plus von 0,31 Prozent.

Der Börsenwert von Temenos belief sich zuletzt auf 4,53 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Kirsten Scully/Kos Picture Source via Getty Images

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