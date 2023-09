SPI-Titel Thurgauer Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Thurgauer Kantonalbank-Investment eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Thurgauer Kantonalbank-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Thurgauer Kantonalbank-Anteilen statt. Zum Handelsende standen Thurgauer Kantonalbank-Anteile an diesem Tag bei 105,50 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in das Thurgauer Kantonalbank-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 94,787 Thurgauer Kantonalbank-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.09.2023 gerechnet (122,50 CHF), wäre die Investition nun 11 611,37 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +16,11 Prozent.

Alle Thurgauer Kantonalbank-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 490,05 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at