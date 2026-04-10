SPI-Titel Thurgauer Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Thurgauer Kantonalbank von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Thurgauer Kantonalbank-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurde die Thurgauer Kantonalbank-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Thurgauer Kantonalbank-Papier 83,10 CHF wert. Bei einem Thurgauer Kantonalbank-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 12,034 Thurgauer Kantonalbank-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 310,47 CHF, da sich der Wert einer Thurgauer Kantonalbank-Aktie am 09.04.2026 auf 192,00 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +131,05 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Thurgauer Kantonalbank eine Börsenbewertung in Höhe von 760,16 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at