Thurgauer Kantonalbank Aktie

Thurgauer Kantonalbank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A110VU / ISIN: CH0231351104

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Lukrative Thurgauer Kantonalbank-Anlage? 10.04.2026 10:03:36

SPI-Titel Thurgauer Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Thurgauer Kantonalbank von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Thurgauer Kantonalbank-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurde die Thurgauer Kantonalbank-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Thurgauer Kantonalbank-Papier 83,10 CHF wert. Bei einem Thurgauer Kantonalbank-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 12,034 Thurgauer Kantonalbank-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 310,47 CHF, da sich der Wert einer Thurgauer Kantonalbank-Aktie am 09.04.2026 auf 192,00 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +131,05 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Thurgauer Kantonalbank eine Börsenbewertung in Höhe von 760,16 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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