SPI-Titel Thurgauer Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Thurgauer Kantonalbank von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Thurgauer Kantonalbank-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem Thurgauer Kantonalbank-Papier statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 118,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das Thurgauer Kantonalbank-Papier investiert hätte, befänden sich nun 8,475 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 334,75 CHF, da sich der Wert eines Thurgauer Kantonalbank-Papiers am 06.11.2025 auf 157,50 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 33,47 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Thurgauer Kantonalbank eine Marktkapitalisierung von 624,54 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at