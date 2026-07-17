SPI-Titel Thurgauer Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Thurgauer Kantonalbank von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Thurgauer Kantonalbank-Investment gewesen.

Vor 3 Jahren wurde das Thurgauer Kantonalbank-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 121,50 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Thurgauer Kantonalbank-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,823 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Thurgauer Kantonalbank-Aktie auf 180,50 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 148,56 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 48,56 Prozent vermehrt.

Thurgauer Kantonalbank wurde am Markt mit 722,98 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at