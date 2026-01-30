SPI-Titel Thurgauer Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Thurgauer Kantonalbank von vor 3 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Thurgauer Kantonalbank-Aktie gebracht.

Am 30.01.2023 wurde die Thurgauer Kantonalbank-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Thurgauer Kantonalbank-Aktie betrug an diesem Tag 118,00 CHF. Wer vor 3 Jahren 100 CHF in die Thurgauer Kantonalbank-Aktie investiert hat, hat nun 0,847 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 169,50 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 143,64 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 43,64 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte Thurgauer Kantonalbank einen Börsenwert von 670,22 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

