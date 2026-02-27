SPI-Titel Thurgauer Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Thurgauer Kantonalbank von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der Thurgauer Kantonalbank-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Thurgauer Kantonalbank-Aktie an diesem Tag 118,00 CHF wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 8,475 Thurgauer Kantonalbank-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 26.02.2026 auf 183,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 550,85 CHF wert. Das entspricht einem Zuwachs um 55,08 Prozent.

Der Börsenwert von Thurgauer Kantonalbank belief sich zuletzt auf 729,44 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at