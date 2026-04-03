SPI-Titel Thurgauer Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Thurgauer Kantonalbank von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Thurgauer Kantonalbank gewesen.

Vor 5 Jahren wurde das Thurgauer Kantonalbank-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 105,00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,952 Thurgauer Kantonalbank-Papiere. Die gehaltenen Thurgauer Kantonalbank-Anteile wären am 02.04.2026 179,52 CHF wert, da der Schlussstand 188,50 CHF betrug. Mit einer Performance von +79,52 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Thurgauer Kantonalbank bezifferte sich zuletzt auf 753,92 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at