SPI-Titel Thurgauer Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Thurgauer Kantonalbank von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Thurgauer Kantonalbank-Aktien verdienen können.

Die Thurgauer Kantonalbank-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Thurgauer Kantonalbank-Anteile an diesem Tag bei 143,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das Thurgauer Kantonalbank-Papier investiert hätte, befänden sich nun 6,993 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 19.03.2026 gerechnet (178,50 CHF), wäre das Investment nun 1 248,25 CHF wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 24,83 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Thurgauer Kantonalbank belief sich jüngst auf 713,37 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at