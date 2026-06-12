SPI-Titel Thurgauer Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Thurgauer Kantonalbank von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Thurgauer Kantonalbank-Investment verdienen können.

Die Thurgauer Kantonalbank-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 153,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das Thurgauer Kantonalbank-Papier investiert hätte, befänden sich nun 6,536 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 186,27 CHF, da sich der Wert eines Thurgauer Kantonalbank-Anteils am 11.06.2026 auf 181,50 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 18,63 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Thurgauer Kantonalbank belief sich jüngst auf 727,68 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at