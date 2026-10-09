SPI-Titel Thurgauer Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Thurgauer Kantonalbank-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Thurgauer Kantonalbank-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit Thurgauer Kantonalbank-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 124,50 CHF. Bei einem Thurgauer Kantonalbank-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,803 Thurgauer Kantonalbank-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 158,00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 126,91 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 26,91 Prozent gesteigert.

Insgesamt war Thurgauer Kantonalbank zuletzt 623,40 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at