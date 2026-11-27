Thurgauer Kantonalbank Aktie
WKN DE: A110VU / ISIN: CH0231351104
|Lukratives Thurgauer Kantonalbank-Investment?
|
27.11.2026 10:03:44
SPI-Titel Thurgauer Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Thurgauer Kantonalbank-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Thurgauer Kantonalbank-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 157,50 CHF. Bei einem Thurgauer Kantonalbank-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 6,349 Thurgauer Kantonalbank-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 26.11.2026 auf 166,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 057,14 CHF wert. Damit wäre die Investition um 5,71 Prozent gestiegen.
Thurgauer Kantonalbank markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 656,86 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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