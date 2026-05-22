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Thurgauer Kantonalbank Aktie

Thurgauer Kantonalbank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A110VU / ISIN: CH0231351104

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Performance unter der Lupe 22.05.2026 10:04:00

SPI-Titel Thurgauer Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Thurgauer Kantonalbank von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Thurgauer Kantonalbank eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 22.05.2023 wurde das Thurgauer Kantonalbank-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 124,50 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das Thurgauer Kantonalbank-Papier investiert hätte, befänden sich nun 8,032 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 21.05.2026 auf 187,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 502,01 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 50,20 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Thurgauer Kantonalbank belief sich jüngst auf 751,34 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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