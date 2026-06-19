SPI-Titel Thurgauer Kantonalbank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Thurgauer Kantonalbank-Investment von vor 3 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Thurgauer Kantonalbank-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurden Thurgauer Kantonalbank-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 119,50 CHF. Bei einem Thurgauer Kantonalbank-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 83,682 Thurgauer Kantonalbank-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Thurgauer Kantonalbank-Papiers auf 181,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 15 146,44 CHF wert. Das entspricht einem Plus von 51,46 Prozent.

Thurgauer Kantonalbank war somit zuletzt am Markt 726,94 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at