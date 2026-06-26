Thurgauer Kantonalbank Aktie

Thurgauer Kantonalbank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A110VU / ISIN: CH0231351104

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Lukrativer Thurgauer Kantonalbank-Einstieg? 26.06.2026 10:03:50

SPI-Titel Thurgauer Kantonalbank-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Thurgauer Kantonalbank von vor 5 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Thurgauer Kantonalbank-Aktie Investoren gebracht.

Vor 5 Jahren wurde das Thurgauer Kantonalbank-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 105,50 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Thurgauer Kantonalbank-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,948 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.06.2026 gerechnet (183,00 CHF), wäre die Investition nun 173,46 CHF wert. Die Steigerung von 100 CHF zu 173,46 CHF entspricht einer Performance von +73,46 Prozent.

Alle Thurgauer Kantonalbank-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 730,32 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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