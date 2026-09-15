SPI-Titel TX Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TX Group-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in TX Group-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 10 Jahren wurde das TX Group-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die TX Group-Aktie an diesem Tag bei 162,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 61,728 TX Group-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 10 555,56 CHF, da sich der Wert eines TX Group-Papiers am 14.09.2026 auf 171,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 5,56 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von TX Group belief sich jüngst auf 1,73 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at