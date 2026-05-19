SPI-Titel TX Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TX Group-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in TX Group gewesen.

Die TX Group-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 78,60 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die TX Group-Aktie investiert, befänden sich nun 1,272 TX Group-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der TX Group-Aktie auf 124,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 157,76 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +57,76 Prozent.

Jüngst verzeichnete TX Group eine Marktkapitalisierung von 1,27 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at