TX Group Aktie
WKN: 578908 / ISIN: CH0011178255
|Profitable TX Group-Anlage?
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19.05.2026 10:04:09
SPI-Titel TX Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TX Group-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Die TX Group-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 78,60 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die TX Group-Aktie investiert, befänden sich nun 1,272 TX Group-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der TX Group-Aktie auf 124,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 157,76 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +57,76 Prozent.
Jüngst verzeichnete TX Group eine Marktkapitalisierung von 1,27 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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