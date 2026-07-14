TX Group Aktie

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WKN: 578908 / ISIN: CH0011178255

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Langfristige Investition 14.07.2026 10:03:55

SPI-Titel TX Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TX Group-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in TX Group-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem TX Group-Papier statt. Zum Handelsende stand das TX Group-Papier an diesem Tag bei 88,50 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 112,994 TX Group-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 15 593,22 CHF, da sich der Wert eines TX Group-Papiers am 13.07.2026 auf 138,00 CHF belief. Das entspricht einem Zuwachs um 55,93 Prozent.

TX Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,39 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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