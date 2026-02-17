TX Group Aktie
WKN: 578908 / ISIN: CH0011178255
|TX Group-Investment im Blick
|
17.02.2026 10:11:40
SPI-Titel TX Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in TX Group von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurde die TX Group-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen TX Group-Anteile an diesem Tag bei 140,80 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die TX Group-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 71,023 TX Group-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 16.02.2026 auf 152,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 838,07 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 8,38 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von TX Group bezifferte sich zuletzt auf 1,65 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu TX Group
Analysen zu TX Group
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|TX Group
|167,80
|0,36%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich fester -- DAX nach Richtungssuche schlussendlich in Grün -- Märkte in Fernost schließen uneins - Feiertag in Shanghai
Während es am heimischen Aktienmarkt nach oben ging, begab sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche. Die US-Börsen bewegen sich am Dienstag aufwärts. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am zweiten Handelstag der Woche uneinheitlich.