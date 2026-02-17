SPI-Titel TX Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in TX Group von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in TX Group-Aktien verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurde die TX Group-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen TX Group-Anteile an diesem Tag bei 140,80 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die TX Group-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 71,023 TX Group-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 16.02.2026 auf 152,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 838,07 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 8,38 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von TX Group bezifferte sich zuletzt auf 1,65 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at