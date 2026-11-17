TX Group Aktie
WKN: 578908 / ISIN: CH0011178255
|TX Group-Anlage
|
17.11.2026 10:03:25
SPI-Titel TX Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in TX Group von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit der TX Group-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 173,40 CHF wert. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die TX Group-Aktie investiert, befänden sich nun 57,670 TX Group-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des TX Group-Papiers auf 182,80 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 542,10 CHF wert. Die Steigerung von 10 000 CHF zu 10 542,10 CHF entspricht einer Performance von +5,42 Prozent.
Alle TX Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,87 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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