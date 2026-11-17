Vor Jahren in TX Group eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit der TX Group-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 173,40 CHF wert. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die TX Group-Aktie investiert, befänden sich nun 57,670 TX Group-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des TX Group-Papiers auf 182,80 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 542,10 CHF wert. Die Steigerung von 10 000 CHF zu 10 542,10 CHF entspricht einer Performance von +5,42 Prozent.

Alle TX Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,87 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at