WKN: 578908 / ISIN: CH0011178255

TX Group-Performance 30.12.2025 10:03:41

SPI-Titel TX Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine TX Group-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in TX Group-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der TX Group-Aktie statt. Zum Handelsende stand das TX Group-Papier an diesem Tag bei 70,80 CHF. Bei einem TX Group-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 141,243 TX Group-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des TX Group-Papiers auf 164,80 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 23 276,84 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 132,77 Prozent vermehrt.

TX Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,73 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

TX Group 174,00 -0,68%

