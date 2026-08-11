TX Group Aktie
WKN: 578908 / ISIN: CH0011178255
|TX Group-Investment
|
11.08.2026 10:04:10
SPI-Titel TX Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine TX Group-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden TX Group-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das TX Group-Papier an diesem Tag 88,50 CHF wert. Bei einem 100-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 1,130 TX Group-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.08.2026 gerechnet (148,40 CHF), wäre das Investment nun 167,68 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 67,68 Prozent vermehrt.
Am Markt war TX Group jüngst 1,55 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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