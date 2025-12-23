TX Group Aktie

TX Group

WKN: 578908 / ISIN: CH0011178255

Lohnendes TX Group-Investment? 23.12.2025 10:03:42

SPI-Titel TX Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in TX Group von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in TX Group eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem TX Group-Papier statt. Zur Schlussglocke waren TX Group-Anteile an diesem Tag 147,60 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die TX Group-Aktie investiert hätte, hätte er nun 6,775 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 22.12.2025 auf 161,20 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 092,14 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 9,21 Prozent zugenommen.

TX Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,72 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at



Aktien in diesem Artikel

TX Group 170,60 0,00% TX Group

