TX Group Aktie

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WKN: 578908 / ISIN: CH0011178255

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Langfristige Performance 16.06.2026 10:03:56

SPI-Titel TX Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in TX Group von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen TX Group-Investment verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem TX Group-Papier via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der TX Group-Aktie betrug an diesem Tag 85,60 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 11,682 TX Group-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der TX Group-Aktie auf 127,60 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 490,65 CHF wert. Das entspricht einem Zuwachs um 49,07 Prozent.

TX Group wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,28 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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