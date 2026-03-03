SPI-Titel TX Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem TX Group-Investment von vor 10 Jahren verloren

Vor Jahren in TX Group-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem TX Group-Papier via Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 169,60 CHF wert. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die TX Group-Aktie investiert, befänden sich nun 5,896 TX Group-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 937,50 CHF, da sich der Wert eines TX Group-Anteils am 02.03.2026 auf 159,00 CHF belief. Mit einer Performance von -6,25 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der Börsenwert von TX Group belief sich zuletzt auf 1,68 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at