SPI-Titel TX Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in TX Group von vor einem Jahr verloren

Heute vor 1 Jahr wurden Trades TX Group-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 187,00 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die TX Group-Aktie investiert, befänden sich nun 5,348 TX Group-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des TX Group-Papiers auf 124,80 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 667,38 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 33,26 Prozent eingebüßt.

Insgesamt war TX Group zuletzt 1,27 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at