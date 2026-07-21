SPI-Titel TX Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in TX Group von vor 10 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in TX Group-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades TX Group-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war das TX Group-Papier an diesem Tag 166,60 CHF wert. Investoren, die vor 10 Jahren 100 CHF in die TX Group-Aktie investierten, hätten nun 0,600 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der TX Group-Aktie auf 135,80 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 81,51 CHF wert. Mit einer Performance von -18,49 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

TX Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,39 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at